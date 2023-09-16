За час війни Путін змінив щонайменше 12 воєначальників: у WP пояснили причину

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

За весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський диктатор Володимир Путін змінив 12 воєначальників. Він побоюється, що вони можуть становити загрозу для його життя.

Про це йдеться у матеріалі Washington Post.

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Загибель Пригожина

У виданні зазначається, що за день до загибелі ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, Путін звільнив з посади главу військово-повітряних сил Росії. Це свідчить про те, що диктатор не довіряє військовому керівництву.

Гучні відставки

Також однією з гучних відставок стало звільнення генерала Івана Попова, який напередодні розкритикував Міноборони РФ. Згодом, військового перенаправили до Сирії.

Окрім цього, Путін був невдоволений генералом-полковником Михайлом Мізінцев. Його звільнили у квітні 2023 року, згодом він приєднався до вагнерівців. Водночас, після військового заколоту про нього ніхто нічого не чув.

До Сирії російський диктатор відправив генералів Андрєя Сердюкова, Алєксандра Чайко та Сєргєя Киселя.

Усього за час війни з посад було усунено щонайменше 12 високопоставлених воєначальників. Гучні відставки, за словами експертів, свідчать про розколи в армії РФ та невдоволення серед керівництва.

Чи усуне Путін Шойгу

Водночас, на думку експертів, Путін навряд чи вдасться до звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Кажуть, що у нього немає іншого вибору. Так само сенсу у цьому теж мало.

"А міняти його на когось кращого і того, хто досягне успіху, надто небезпечно", — каже помічник Навального.

Нагадаємо, у Китаї звільнили міністра оборони, який зустрічався з Путіним. Наразі він перебуває під слідством.