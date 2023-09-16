За время войны Путин сменил по меньшей мере 12 военачальников: в WP объяснили причину

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

За все время полномасштабного вторжения РФ в Украину российский диктатор Владимир Путин сменил 12 военачальников. Он опасается, что они могут представлять угрозу его жизни.

Об этом говорится в материале Washington Post.

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Гибель Пригожина

В издании отмечается, что за день до гибели предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, Путин уволил с должности главу военно-воздушных сил России. Это говорит о том, что диктатор не доверяет военному руководству.

Громкие отставки

Также одной из громких отставок стало увольнение генерала Ивана Попова, накануне раскритиковавшего Минобороны РФ. Впоследствии военный был перенаправлен в Сирию.

Кроме того, Путин был недоволен генералом-полковником Михаилом Мизинцем. Его уволили в апреле 2023 года, впоследствии он присоединился к вагнеровцам. В то же время, после военного мятежа о нем никто ничего не слышал.

В Сирию российский диктатор отправил генералов Андрея Сердюкова, Александра Чайко и Сергея Киселя.

Всего за время войны с должностей было отстранено не менее 12 высокопоставленных военачальников. Громкие отставки, по словам экспертов, свидетельствуют о расколах в армии РФ и недовольстве среди руководства.

Устранит ли Путин Шойгу

В то же время, по мнению экспертов, Путин вряд ли прибегнет к увольнению министра обороны РФ Сергея Шойгу. Говорят, что у него нет иного выбора. Так же смысла в этом тоже мало.

"А менять его на кого-то лучшего и того, кто добьется успеха, слишком опасно", — говорит помощник Навального.

Напомним, в Китае уволили министра обороны, который встречался с Путиным. В настоящее время он находится под следствием.