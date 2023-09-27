Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оборона под шквальным огнем: ВСУ продолжают наступление вблизи Бахмута arrow

Оборона под шквальным огнем: ВСУ продолжают наступление вблизи Бахмута

27 сентября 2023 07:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оборона под шквальным огнем: ВСУ продолжают наступление вблизи Бахмута
Военный проводит разведку вблизи Бахмута. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские войска продолжают свое контрнаступление в Донецкой области к югу от Бахмута. Только за предыдущие сутки там произошло 12 боевых столкновений и оккупанты 580 раз открывали огонь.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Читайте также:

Наступление ВСУ вблизи Бахмута: что известно по состоянию на 27 сентября

Евлаш рассказал, что украинские военные продолжают наступление на южном фланге и имеют успехи, в частности, вблизи Зайцева, Клещиевки, Одрадовки и Ивановского. Там под шквальным огнем Силы обороны продолжают выбивать захватчиков, держать оборону и закрепляться на достигнутых рубежах.

"На этом направлении оккупанты 580 раз открывали огонь по нашим защитникам. Россияне четыре раза использовали авиацию, в общей сложности произошло 12 боевых столкновений", — сказал спикер Восточной группировки войск.

Однако, несмотря на это, нашим бойцам удалось нанести болезненный удар по российским террористам и они уничтожили:

  • 141 оккупанта,
  • 10 орудий Д-30,
  • три Д-20,
  • две установки "Пион",
  • четыре гаубицы "Мста Б".

Также было ликвидировано несколько средств радиоэлектронной разведки оккупантов, в частности, КРЕДО-1Е, специальную установку, которая обнаруживает в любое время года передвижение техники и людей.

Напомним, что Оборонные силы Украины активизировали свои действия по нарушению логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.

Также аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ вблизи Новопрокоповки в Запорожье. Об этом свидетельствует как минимум то, что россияне все чаще стали контратаковать в этом районе и перебросили сюда свои элитные подразделения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Сколько стоит управлять министрами: обнародованы зарплаты в Кабинете Министров

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз