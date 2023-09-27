Оборона под шквальным огнем: ВСУ продолжают наступление вблизи Бахмута

Военный проводит разведку вблизи Бахмута. Фото: REUTERS

Украинские войска продолжают свое контрнаступление в Донецкой области к югу от Бахмута. Только за предыдущие сутки там произошло 12 боевых столкновений и оккупанты 580 раз открывали огонь.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

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Евлаш рассказал, что украинские военные продолжают наступление на южном фланге и имеют успехи, в частности, вблизи Зайцева, Клещиевки, Одрадовки и Ивановского. Там под шквальным огнем Силы обороны продолжают выбивать захватчиков, держать оборону и закрепляться на достигнутых рубежах.

"На этом направлении оккупанты 580 раз открывали огонь по нашим защитникам. Россияне четыре раза использовали авиацию, в общей сложности произошло 12 боевых столкновений", — сказал спикер Восточной группировки войск.

Однако, несмотря на это, нашим бойцам удалось нанести болезненный удар по российским террористам и они уничтожили:

141 оккупанта,

10 орудий Д-30,

три Д-20,

две установки "Пион",

четыре гаубицы "Мста Б".

Также было ликвидировано несколько средств радиоэлектронной разведки оккупантов, в частности, КРЕДО-1Е, специальную установку, которая обнаруживает в любое время года передвижение техники и людей.

Напомним, что Оборонные силы Украины активизировали свои действия по нарушению логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.

Также аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ вблизи Новопрокоповки в Запорожье. Об этом свидетельствует как минимум то, что россияне все чаще стали контратаковать в этом районе и перебросили сюда свои элитные подразделения.