"Уничтожать россиян нужно профессионально": Сырский показал, как военные тренируются на полигонах
Под руководством опытных инструкторов украинские военные 63 бригады совершенствуют свои навыки. Их тренировка проходит на полигонах.
Видео с учений обнародовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Военные учения на полигоне
"Ведь убивать россиян нужно профессионально. А профессионализм, как известно, увеличивает количество уничтоженных врагов", — подписал видео Сырский.
Напомним, аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ вблизи Новопрокоповки в Запорожье. Об этом свидетельствует как минимум то, что россияне все чаще стали контратаковать в этом районе и перебросили сюда свои элитные подразделения.
Добавим, украинские войска продолжают свое контрнаступление в Донецкой области к югу от Бахмута. Только за предыдущие сутки там произошло 12 боевых столкновений и оккупанты 580 раз открывали огонь.
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