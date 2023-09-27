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"Уничтожать россиян нужно профессионально": Сырский показал, как военные тренируются на полигонах

27 сентября 2023 10:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Уничтожать россиян нужно профессионально": Сырский показал, как военные тренируются на полигонах
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Под руководством опытных инструкторов украинские военные 63 бригады совершенствуют свои навыки. Их тренировка проходит на полигонах.

Видео с учений обнародовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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"Ведь убивать россиян нужно профессионально. А профессионализм, как известно, увеличивает количество уничтоженных врагов", — подписал видео Сырский.

Напомним, аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ вблизи Новопрокоповки в Запорожье. Об этом свидетельствует как минимум то, что россияне все чаще стали контратаковать в этом районе и перебросили сюда свои элитные подразделения.

Добавим, украинские войска продолжают свое контрнаступление в Донецкой области к югу от Бахмута. Только за предыдущие сутки там произошло 12 боевых столкновений и оккупанты 580 раз открывали огонь.

Также мы писали, что генерал США резко ответил на критику контрнаступления ВСУ.

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