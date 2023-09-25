Сырский показал, как российские солдаты бегают от украинских защитников

Ликвидация российских оккупантов. Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины каждый день преследуют российских оккупантов и ликвидируют их. Так, командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как российские солдаты убегают от украинских защитников, но смерть все равно настигает их.

Об этом Сырский сообщил в Telegram.

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Ликвидация оккупантов

Генерал Сырский показал, как работает первый механизированный батальон 54-ой ОМБр. По его словам Россияне бегают, но смерть ходит за ними и приходит неожиданно.

На указанном видео видно, как по полю бегут два оккупанта. Затем раздается взрыв и начинает подниматься столб густого дыма. Далее мы видим еще несколько кадров со взрывами позиций россиян.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 420 российских военных. Кроме того, ВС РФ потеряли танки, артсистемы и ББМ.

Также мы сообщали, что начались 579 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Враг продолжает обстреливать позиции ВСУ и населенные пункты. Украинские военные совершили несколько успешных ударов по оккупантам за минувшие сутки.