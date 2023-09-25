Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Атаки оккупантов и успешные удары ВСУ: новые данные Генштаба на 25 сентября arrow

Атаки оккупантов и успешные удары ВСУ: новые данные Генштаба на 25 сентября

25 сентября 2023 08:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Атаки оккупантов и успешные удары ВСУ: новые данные Генштаба на 25 сентября
Украинские военные готовятся к стрельбе из самоходной гаубицы. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начались 579 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Враг продолжает обстреливать позиции ВСУ и населенные пункты. Украинские военные совершили несколько успешных ударов по оккупантам за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Российские обстрелы

Сегодня ночью РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. В Одесской области под вражеским ударом оказалась припортовая инфраструктура. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 56 авиационных ударов. Противник также совершил 85 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и гражданским объектам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Удары ВСУ по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Украинские военные
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по двум зенитно-ракетным комплексам, четырем артиллерийским средствам и составу боеприпасов противника.

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах", — добавили в Генштабе ВСУ.

Украинская военная техника
Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ
Украинские военные
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, оборонные силы Украины активизировали свои действия по нарушению логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.

Также мы писали, что в сети обнародовали видео, как украинские защитники освобождали населенный пункт Клещиевка Донецкой области. Упорные бои с оккупантами вели военные 4 службы Главного управления разведки Минобороны Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз