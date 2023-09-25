Атаки оккупантов и успешные удары ВСУ: новые данные Генштаба на 25 сентября

Украинские военные готовятся к стрельбе из самоходной гаубицы. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Начались 579 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Враг продолжает обстреливать позиции ВСУ и населенные пункты. Украинские военные совершили несколько успешных ударов по оккупантам за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские обстрелы

Сегодня ночью РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. В Одесской области под вражеским ударом оказалась припортовая инфраструктура. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 56 авиационных ударов. Противник также совершил 85 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и гражданским объектам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Удары ВСУ по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по двум зенитно-ракетным комплексам, четырем артиллерийским средствам и составу боеприпасов противника.

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах", — добавили в Генштабе ВСУ.

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, оборонные силы Украины активизировали свои действия по нарушению логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.

Также мы писали, что в сети обнародовали видео, как украинские защитники освобождали населенный пункт Клещиевка Донецкой области. Упорные бои с оккупантами вели военные 4 службы Главного управления разведки Минобороны Украины.