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Атаки окупантів та успішні удари ЗСУ: нові дані Генштабу на 25 вересня

25 вересня 2023 08:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Атаки окупантів та успішні удари ЗСУ: нові дані Генштабу на 25 вересня
Українські військові готуються до стрільби з самохідної гаубиці. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Розпочалася 579 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує обстрілювати позиції ЗСУ та населені пункти. Українські військові здійснили декілька успішних ударів по окупантах за минулу добу. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Російські обстріли

Сьогодні вночі РФ вчергове атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. В Одеській області під ворожим ударом опинилася припортова інфраструктура. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали один ракетний та 56 авіаційних ударів. Противник також здійснив 85 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та цивільних об'єктах. 

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Удари ЗСУ по ворогу

За минулу добу авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Українські військові
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по двох зенітно-ракетних комплексах, чотирьох артилерійських засобах та складу боєприпасів противника.

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах", — додали в Генштабі ЗСУ.

Українська військова техніка
Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, оборонні сили України активізували свої дії для порушення логістичних маршрутів противника в районі Бахмута. Одна з ключових доріг вже перебуває під прицілом українських військових.

Також ми писали, що у мережі оприлюднили відео, як українські захисники звільняли населений пункт Кліщіївка на Донеччині. Запеклі бої з окупантами вели військові 4 служби Головного управління розвідки Міноборони України. 

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