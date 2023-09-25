Сирський показав, як російські солдати бігають від українських захисників

Ліквідація російських окупантів. Фото: скриншот

Збройні сили України щодня переслідують російських окупантів та ліквідують їх. Так, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як російські солдати тікають від українських захисників, але смерть все одно наздоганяє їх.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Ліквідація окупантів

Генерал Сирський показав, як працює перший механізований батальйон 54-го ОМБр. За його словами, Росіяни бігають, але смерть ходить за ними і приходить несподівано.

На вказаному відео видно, як по полю біжать два окупанти. Потім лунає вибух і починає підійматися стовп густого диму. Далі ми бачимо ще кілька кадрів із вибухами позицій росіян.

Нагадаємо, що минулої доби українські військові ліквідували близько 420 російських військових. Крім того, ЗС РФ втратили танки, артсистеми та ББМ.

Також ми повідомляли, що розпочалася 579 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує обстрілювати позиції ЗСУ та населені пункти. Українські військові здійснили кілька успішних ударів по окупантах за минулу добу.