У Генштабі розповіли, де ЗСУ досягли успіху за минулу добу

Український війьковий зі зброєю. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Триває 585 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ — досягають успіху на фронті.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Російські обстріли

Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Загалом противник завдав вісім ракетних та 99 авіаційних ударів, а також здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та цивільних об’єктах.

"Також, Російська Федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши близько 40 іранських ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ворожих "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атак РФ є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Успіхи України на фронті

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться у повідомленні.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби авіація українських військових завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, вісім ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи ракетних військ уразили шість зенітно-ракетних комплексів, десять артилерійських засобів та три склади боєприпасів.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові взяли в полон російських окупантів, які перевдягнулися у форму ЗСУ. Загарбники намагалися здійснити диверсії на Запорізькому напрямку.

Також ми писали, що керівник Офісу Президент Андрій Єрмак показав, як українські військові скидають "подарунки" для російських окупантів. Він назвав це "камінням з неба".