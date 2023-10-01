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В Генштабе рассказали, где ВСУ достигли успеха за минувшие сутки

1 октября 2023 12:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе рассказали, где ВСУ достигли успеха за минувшие сутки
Украинский военный с оружием. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Идут 585 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ достигают успеха на фронте.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. В целом противник нанес восемь ракетных и 99 авиационных ударов, а также совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и гражданских объектах.

"Также, Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине применив около 40 иранских ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с южного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 вражеских "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей", — говорится в сообщении.

В результате атак РФ есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Успехи Украины на фронте

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

Украинский военный
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки авиация украинских военных нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, восемь ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Украинский военный
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск поразили шесть зенитно-ракетных комплексов, десять артиллерийских средств и три склада боеприпасов.

Украинская военная техника
Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные взяли в плен российских оккупантов, которые переоделись в форму ВСУ. Захватчики пытались осуществить диверсии на Запорожском направлении.

Также мы писали, что руководитель Офиса Президент Андрей Ермак показал, как украинские военные сбрасывают "подарки" для российских оккупантов. Он назвал это "камнями с неба".

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