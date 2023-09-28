Українські військові взяли в полон окупантів у формі ЗСУ, які хотіли здійснити диверсію

Російські окупанти, яких взяли в полон. Фото: скриншот з відео

Українські військові взяли в полон російських окупантів, які перевдягнулися у форму ЗСУ. Загарбники намагалися здійснити диверсії на Запорізькому напрямку.

Відео зі взяття в полон ворога опублікував керівник ОП Андрій Єрмак.

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Взяття в полон окупантів

"Так виглядає ворожа ДРГ, яка у формі ЗСУ на Запорізькому напрямку намагалася здійснювати диверсії", — пише Єрмак.

За його словами, бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у взаємодії з військовою розвідкою взяли їх в полон.

Нагадаємо, керівник Офісу Президент Андрій Єрмак показав, як українські військові скидають "подарунки" для російських окупантів. Він назвав це "камінням з неба".

Також ми писали, що українські військові продовжують нищити техніку росіян та їхній особовий склад. Так, нещодавно артилерійський дивізіон 77 бригади ліквідував склад БК окупантів на Бахмутському напрямку.

Додамо, за минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 330 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи, танки та БпЛА.