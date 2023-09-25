Тиждень підготовки — і на Кліщіївку: ЗСУ взяли в полон російського експолітика

Полонений окупант Олексій Третьяков. Фото: скриншот з відео

ЗСУ продовжують поповнювати обмінний фонд України. Так, у полон взяли колишнього мера російського міста Чайковське, який прибув в Україну "воювати з НАТО".

Про це свідчить відео оприлюднене ДПСУ.

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ЗСУ взяли в полон колишнього мера російського міста Чайковське Олексія Третьякова.

"У 2014 році мене обрали мером міста Чайковського. На посаді був з 2014 по 2019 рік. До цього я також працював депутатом міської Думи", — розповів полонений окупант.

За його словами, коли повноваження закінчились, він не планував знову повертатися в політику. Тож врешті 48-річний росіянин добровільно пішов "воювати з НАТО" в Україні.

"Як доброволець я уклав контракт 7 вересня із Міноборони РФ. Приписали мене до 78-го полку 42-ї мотострілецької дивізії. Переправили в місто Лисичанськ, де я проходив тренування протягом тижня, можливо, трохи більше", — заявив росіянин.

Після такої "ударної" підготовки окупантів одразу ж кинули в одну з найгарячіших точок.

"І навіть не отримавши розподілу у підрозділ, нас відправили на спецоперацію в район села Кліщіївка", — зазначив Третьяков.

Неподалік Кліщіївки колишнього політика і взяли в полон. За його словами, він прийшов в Україну воювати з НАТО, однак не зустрів тут підрозділи Альянсу.

"Зараз Третьяков визнає, що Крим — український, а російська пропаганда бреше", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

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