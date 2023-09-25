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Тиждень підготовки — і на Кліщіївку: ЗСУ взяли в полон російського експолітика

25 вересня 2023 13:09
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Валерія Пержун
редактор
Тиждень підготовки — і на Кліщіївку: ЗСУ взяли в полон російського експолітика
Полонений окупант Олексій Третьяков. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

ЗСУ продовжують поповнювати обмінний фонд України. Так, у полон взяли колишнього мера російського міста Чайковське, який прибув в Україну "воювати з НАТО". 

Про це свідчить відео оприлюднене ДПСУ.

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ЗСУ взяли в полон колишнього мера російського міста Чайковське Олексія Третьякова.

 

"У 2014 році мене обрали мером міста Чайковського. На посаді був з 2014 по 2019 рік. До цього я також працював депутатом міської Думи", — розповів полонений окупант. 

За його словами, коли повноваження закінчились, він не планував знову повертатися в політику. Тож врешті 48-річний росіянин добровільно пішов "воювати з НАТО" в Україні.

"Як доброволець я уклав контракт 7 вересня із Міноборони РФ. Приписали мене до 78-го полку 42-ї мотострілецької дивізії. Переправили в місто Лисичанськ, де я проходив тренування протягом тижня, можливо, трохи більше", — заявив росіянин.  

Після такої "ударної" підготовки окупантів одразу ж кинули в одну з найгарячіших точок.

"І навіть не отримавши розподілу у підрозділ, нас відправили на спецоперацію в район села Кліщіївка", — зазначив Третьяков. 

Неподалік Кліщіївки колишнього політика і взяли в полон. За його словами, він прийшов в Україну воювати з НАТО, однак не зустрів тут підрозділи Альянсу. 

"Зараз Третьяков визнає, що Крим — український, а російська пропаганда бреше", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо, Юсов розповів, чому Україні складно проводити обмін полоненими з РФ.

Водночас парамедик розповів про тортури Червоного хреста над українськими полоненими.

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