Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Неделя подготовки и на Клещеевку: ВСУ взяли в плен российского экс-политика arrow

Неделя подготовки и на Клещеевку: ВСУ взяли в плен российского экс-политика

25 сентября 2023 13:09
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Неделя подготовки и на Клещеевку: ВСУ взяли в плен российского экс-политика
Пленный оккупант Алексей Третьяков. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

ВСУ продолжают пополнять обменный фонд Украины. Так, в плен взяли бывшего мэра российского города Чайковское, прибывшего в Украину "воевать с НАТО".

Об этом свидетельствует видео обнародованное ГПСУ.

Читайте также:

Что известно о плененном российском эксполитике

ВСУ взяли в плен бывшего мэра российского города Чайковское Алексея Третьякова.

 

"В 2014 году меня избрали мэром города Чайковского. На должности был с 2014 по 2019 год. До этого я также работал депутатом городской Думы", — рассказал пленный оккупант.

По его словам, когда полномочия закончились, он не планировал снова возвращаться в политику. В конце концов, 48-летний россиянин добровольно пошел "воевать с НАТО" в Украине.

"Как доброволец я заключил контракт 7 сентября с Минобороны РФ. Приписали меня в 78 полк 42-й мотострелковой дивизии. Переправили в город Лисичанск, где я проходил тренировку в течение недели, возможно немного больше", — заявил россиянин.

После такой "ударной" подготовки, окупантов сразу же бросили в одну из самых горячих точек.

"И даже не получив распределения в подразделение, нас отправили на спецоперацию в район села Клещеевка", —отметил Третьяков.

Недалеко от Клещеевки бывшего политика и взяли в плен. По его словам, он пришел в Украину сразиться с НАТО, однако не встретил здесь подразделения Альянса.

"Сейчас Третьяков признает, что Крым — украинский, а российская пропаганда лжет", —говорится в сообщении ГПСУ.

Напомним, Юсов рассказал, почему Украине сложно производить обмен пленными с РФ.

В то же время парамедик рассказал о пытках Красного креста над украинскими пленными.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз