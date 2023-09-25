Неделя подготовки и на Клещеевку: ВСУ взяли в плен российского экс-политика

Пленный оккупант Алексей Третьяков. Фото: скриншот с видео

ВСУ продолжают пополнять обменный фонд Украины. Так, в плен взяли бывшего мэра российского города Чайковское, прибывшего в Украину "воевать с НАТО".

Об этом свидетельствует видео обнародованное ГПСУ.

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ВСУ взяли в плен бывшего мэра российского города Чайковское Алексея Третьякова.

"В 2014 году меня избрали мэром города Чайковского. На должности был с 2014 по 2019 год. До этого я также работал депутатом городской Думы", — рассказал пленный оккупант.

По его словам, когда полномочия закончились, он не планировал снова возвращаться в политику. В конце концов, 48-летний россиянин добровольно пошел "воевать с НАТО" в Украине.

"Как доброволец я заключил контракт 7 сентября с Минобороны РФ. Приписали меня в 78 полк 42-й мотострелковой дивизии. Переправили в город Лисичанск, где я проходил тренировку в течение недели, возможно немного больше", — заявил россиянин.

После такой "ударной" подготовки, окупантов сразу же бросили в одну из самых горячих точек.

"И даже не получив распределения в подразделение, нас отправили на спецоперацию в район села Клещеевка", —отметил Третьяков.

Недалеко от Клещеевки бывшего политика и взяли в плен. По его словам, он пришел в Украину сразиться с НАТО, однако не встретил здесь подразделения Альянса.

"Сейчас Третьяков признает, что Крым — украинский, а российская пропаганда лжет", —говорится в сообщении ГПСУ.

Напомним, Юсов рассказал, почему Украине сложно производить обмен пленными с РФ.

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