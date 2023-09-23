Юсов розповів, чому Україні складно проводити обмін полоненими з РФ

Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: АрміяInform

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про складності проведення обміну полоненими з Росією. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення їх відбулося 48.

Про це Андрій Юсов сказав для "24 каналу".

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Юсов розповів, що Україна повернула додому вже майже 2 600 захисників і захисниць. За його словами, однією з наймасштабніших операцій став обмін 21 вересня 2022 року, який дозволив реалізовувати наступні операції з повернення українців додому.

Юсов наголосив, що повернення полонених, а особливо захисників "Азовсталі", є надзвичайно складним процесом, адже Україні доводиться мати справу з терористами.

За словами представника ГУР, Україні вдалося повернути кожного п'ятого захисника "Азовсталі". Він наголосив, що ще потрібно зробити чимало для повернення всіх українців додому, адже більшість з них ще у російському полоні.

Юсов додав, що кожен обмін для України є досвідом, який враховують при плануванні наступних обмінів.

Нагадаємо, генпрокурор України Андрій Костін заявив, що РФ впровадила лад жорстокої поведінки з полоненими українськими військовими й вдається до катувань. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі зі Спеціальною доповідачкою ООН з питань тортур, доктором Еліс Джил Едвардс.

Також ми писали, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував перебіг процесу обміну полоненими "всіх на всіх". За його словами, це складний процес і він триває.