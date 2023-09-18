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Проєкт "Хочу жить" назвав кількість окупантів, які здалися в полон

18 вересня 2023 22:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Проєкт "Хочу жить" назвав кількість окупантів, які здалися в полон
Полонені російські окупанти. Фото: пресслужба Сухопутних військ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За рік функціонування в Україні проєкту "Хочу жить" понад 25 тисяч російських окупантів надіслали заявки, щоб здатися в полон. З них обмінний фонд поповнили 216 осіб.

Про це повідомляє проєкт "Хочу жить".

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Проєкт "Хочу жить" підбив підсумки своєї діяльності у першу річницю. Там розповіли, що було проведено також 21 операцію з виведення через лінію фронту групи тих, хто здається, а ще 1072 людини перебувають "в режимі очікування" — на контакті з проєктом.

У пресслужбі розповіли, що є успішні випадки переходу російських військових на бік України разом з технікою. Після операції ГУР "Синиця" їх кількість значно зросла.

"По всіх каналах до нас щодня надходять десятки заявок від чинних військовослужбовців армії РФ і не тільки", — йдеться у повідомленні.

За 2022 рік сайт проєкту відвідало понад 48 мільйонів людей з РФ та тимчасово окупованих територій України. Ворог намагається перешкодити його діяльності. Загалом було заблоковано 256 доменів сайту проєкту Роскомнаглядом.

У проєкті наголосили, що не збираються зупинятися на досягнутому. Там нагадали російським військовим, що звернення до "Хочу жить" — їхня єдина реальна можливість повернутися додому живим.

Кількість заявок від російських окупантів до проєкту "Хочу жить"
Кількість заявок від російських окупантів до проєкту "Хочу жить". Фото: t.me/hochu_zhyt
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Допис проєкту "Хочу жить". Фото: скриншот
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Допис проєкту "Хочу жить". Фото: скриншот

Нагадаємо, завдяки останнім успіхам Служби безпеки й Сил оборони України на фронті обмінний фонд щодня поповнюється десятками російських окупантів. Серед них є ті, хто здається добровільно.

Також ми писали, що в серпні Головне управління розвідки провело спецоперацію "Синиця", під час якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України російський гелікоптер Мі-8. Після цього кількість російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон у межах проєкту "Хочу жить" зросла на 70%.

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