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Проект "Хочу жить" назвал количество оккупантов, которые сдались в плен

18 сентября 2023 22:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Проект "Хочу жить" назвал количество оккупантов, которые сдались в плен
Пленные российские оккупанты. Фото: пресс-служба Сухопутных войск
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За год функционирования в Украине проекта "Хочу жить" более 25 тысяч российских оккупантов отправили заявки, чтобы сдаться в плен. Из них обменный фонд пополнили 216 человек.

Об этом сообщает проект "Хочу жить".

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Проект "Хочу жить" подвел итоги своей деятельности в первую годовщину. Там рассказали, что была проведена также 21 операция по выводу через линию фронта группы тех, кто сдается, а еще 1072 человека находятся "в режиме ожидания" — на контакте с проектом.

В пресс-службе рассказали, что есть успешные случаи перехода российских военных на сторону Украины вместе с техникой. После операции ГУР "Синица" их количество значительно выросло.

"По всем каналам к нам ежедневно поступают десятки заявок от действующих военнослужащих армии РФ и не только", — говорится в сообщении.

За 2022 год сайт проекта посетило более 48 миллионов человек из РФ и временно оккупированных территорий Украины. Враг пытается помешать его деятельности. Всего было заблокировано 256 доменов сайта проекта Роскомнадзором.

В проекте подчеркнули, что не собираются останавливаться на достигнутом. Там напомнили российским военным, что обращение к "Хочу жить" — их единственная реальная возможность вернуться домой живым.

Количество заявок от российских окупантов к проекту "Хочу жить"
Количество заявок от российских оккупантов к проекту "Хочу жить". Фото: t.me/hochu_zhyt
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Пост проекта "Хочу жить". Фото: скриншот
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Пост проекта "Хочу жить". Фото: скриншот

Напомним, благодаря последним успехам Службы безопасности и Сил обороны Украины на фронте обменный фонд ежедневно пополняется десятками российских оккупантов. Среди них есть те, кто кажется добровольно.

Также мы писали, что в августе Главное управление разведки провело спецоперацию "Синица", во время которой российский пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину российский вертолет Ми-8. После этого количество российских военнослужащих, желающих сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить", выросло на 70%.

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