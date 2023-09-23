Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Юсов рассказал, почему Украине сложно проводить обмен пленными с РФ arrow

Юсов рассказал, почему Украине сложно проводить обмен пленными с РФ

23 сентября 2023 12:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Юсов рассказал, почему Украине сложно проводить обмен пленными с РФ
Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал о сложностях проведения обмена пленными с Россией. По его словам, с начала полномасштабного вторжения их произошло 48.

Об этом Андрей Юсов сказал для "24 канала".

Читайте также:

Обмен пленными между Украиной и РФ

Юсов рассказал, что Украина вернула домой уже около 2 600 защитников и защитниц. По его словам, одной из самых масштабных операций стал обмен 21 сентября 2022, который позволил реализовывать следующие операции по возвращению украинцев домой.

Юсов подчеркнул, что возвращение пленных, особенно защитников "Азовстали", является чрезвычайно сложным процессом, ведь Украине приходится иметь дело с террористами.

По словам представителя ГУР, Украине удалось вернуть каждого пятого защитника "Азовстали". Он подчеркнул, что еще предстоит сделать немало для возвращения всех украинцев домой, ведь большинство из них еще в плену.

Юсов добавил, что каждый обмен для Украины является опытом, который учитывают при планировании следующих обменов.

Напомним, генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что РФ внедрила порядок жестокого поведения с пленными украинскими военными и прибегает к пыткам. Соответствующее заявление он сделал во время встречи со Специальной докладчицей ООН по пыткам доктором Элис Джил Эдвардс.

Также мы писали, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал ход процесса обмена пленными "всех на всех". По его словам, это сложный процесс, и он продолжается.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз