Юсов рассказал, почему Украине сложно проводить обмен пленными с РФ

Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: АрмияInform

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал о сложностях проведения обмена пленными с Россией. По его словам, с начала полномасштабного вторжения их произошло 48.

Об этом Андрей Юсов сказал для "24 канала".

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Юсов рассказал, что Украина вернула домой уже около 2 600 защитников и защитниц. По его словам, одной из самых масштабных операций стал обмен 21 сентября 2022, который позволил реализовывать следующие операции по возвращению украинцев домой.

Юсов подчеркнул, что возвращение пленных, особенно защитников "Азовстали", является чрезвычайно сложным процессом, ведь Украине приходится иметь дело с террористами.

По словам представителя ГУР, Украине удалось вернуть каждого пятого защитника "Азовстали". Он подчеркнул, что еще предстоит сделать немало для возвращения всех украинцев домой, ведь большинство из них еще в плену.

Юсов добавил, что каждый обмен для Украины является опытом, который учитывают при планировании следующих обменов.

Напомним, генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что РФ внедрила порядок жестокого поведения с пленными украинскими военными и прибегает к пыткам. Соответствующее заявление он сделал во время встречи со Специальной докладчицей ООН по пыткам доктором Элис Джил Эдвардс.

Также мы писали, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал ход процесса обмена пленными "всех на всех". По его словам, это сложный процесс, и он продолжается.