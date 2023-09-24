Знущалися і фільмували: парамедик розповів про тортури Червоного хреста над полоненими
Над українськими полоненими знущаються представники Міжнародного комітету Червого Хреста у Росії.
Про це в інтерв’ю журналісту Юрію Бутусову розповів парамедик Орест Грицюк. Він перебував у полоні майже дев'ять місяців.
Знущання над полоненими
За словами Ореста Грицюка, представники Червоного Хреста не допомагали, а відверто знущалися над українськими військовополоненими. Наших бійців змушували крокувати та співати пісень, і це вони знімали на відео.
"Пішли вони в задницю, уроди страшні. Вони приїжджали, їхні російські представники, ми крокували, співали пісні — вони фільмували і реготали, по плечі нас хлопали і обзивали всякими нехорошими словами", — згадує парамедик.
Відомо, що 34-річний військовий Орест Грицюк родом з Хмельницької області. До повномасштабної війни працював у патрульній поліції Києва, а згодом — психологом.
Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про складності проведення обміну полоненими з Росією. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення їх відбулося 48.
Україна повернула додому вже майже 2 600 захисників і захисниць. За його словами, однією з наймасштабніших операцій став обмін 21 вересня 2022 року, який дозволив реалізовувати наступні операції з повернення українців додому.