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Знущалися і фільмували: парамедик розповів про тортури Червоного хреста над полоненими

24 вересня 2023 23:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Знущалися і фільмували: парамедик розповів про тортури Червоного хреста над полоненими
Парамедик Орест Грицюк. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Над українськими полоненими знущаються представники Міжнародного комітету Червого Хреста у Росії.

Про це в інтерв’ю журналісту Юрію Бутусову розповів парамедик Орест Грицюк. Він перебував у полоні майже дев'ять місяців.

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За словами Ореста Грицюка, представники Червоного Хреста не допомагали, а відверто знущалися над українськими військовополоненими. Наших бійців змушували крокувати та співати пісень, і це вони знімали на відео. 

"Пішли вони в задницю, уроди страшні. Вони приїжджали, їхні російські представники, ми крокували, співали пісні — вони фільмували і реготали, по плечі нас хлопали і обзивали всякими нехорошими словами", — згадує парамедик.

Відомо, що 34-річний військовий Орест Грицюк родом з Хмельницької області. До повномасштабної війни працював у патрульній поліції Києва, а згодом — психологом. 

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про складності проведення обміну полоненими з Росією. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення їх відбулося 48. 

Україна повернула додому вже майже 2 600 захисників і захисниць. За його словами, однією з наймасштабніших операцій став обмін 21 вересня 2022 року, який дозволив реалізовувати наступні операції з повернення українців додому.

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