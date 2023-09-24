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Издевались и снимали видео: парамедик рассказал о пытках Красного креста над пленными

24 сентября 2023 23:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Издевались и снимали видео: парамедик рассказал о пытках Красного креста над пленными
Парамедик Орест Грицюк. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Над украинскими пленными издеваются представители Международного комитета Красного Креста в России.

Об этом в интервью журналисту Юрию Бутусову рассказал парамедик Орест Грицюк. Он был в плену почти девять месяцев.

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По словам Ореста Грицюка, представители Красного Креста не помогали, а откровенно издевались над украинскими военнопленными. Наших бойцов заставляли шагать и петь песни, и это они снимали на видео.

"Пошли они в задницу, уроды страшные. Они приезжали, их российские представители, мы шагали, пели песни — они снимали и хохотали, по плечу нас хлопали и обзывали всякими нехорошими словами", — вспоминает парамедик.

Известно, что 34-летний военный Орест Грицюк родом из Хмельницкой области. До полномасштабной войны работал в патрульной полиции Киева, а затем психологом.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал о сложностях проведения обмена пленными с Россией. По его словам, с начала полномасштабного вторжения их произошло 48.

Украина вернула домой уже около 2 600 защитников и защитниц. По его словам, одной из самых масштабных операций стал обмен 21 сентября 2022, который позволил реализовывать следующие операции по возвращению украинцев домой.

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