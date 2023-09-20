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Котенко объяснил, куда теперь обращаться за информацией о пропавших без вести

20 сентября 2023 09:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Котенко объяснил, куда теперь обращаться за информацией о пропавших без вести
Эксуполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко. Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Теперь информация о пропавших без вести будет передана в госучреждения ответственных за поиск пропавших и возвращение тел погибших героев. Это связано с отставкой Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Об этом Олег Котенко сообщил в своих соцсетях.

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Как известно, недавно Уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко написал заявление на увольнение, а уже вчера, 19 сентября, Кабмин проголосовал за его отставку.

Чтобы работа по поиску пропавших без вести не прекращалась, вся собранная за период исполнения полномочий Котенка информация, будет передана в госучреждения, ответственные за поиск пропавших и возвращение тел погибших героев.

"Очень важно, чтобы соответствующие структуры сразу же наладили коммуникацию с родными, внутренние поисковые процессы и переговорный процесс с противоположной стороной", — говорится в сообщении.

В свою очередь Олег Котенко заявил, что совместно с командой ОО "ГРУППА ПАТРИОТ" продолжает работать в направлении пропавших без вести и пленных на общественных засадах для усиления производительности поисковой работы.

Отметим, что семьи пропавших лиц могут обратиться за помощью на горячую линию ОО "ГРУППА ПАТРИОТ" по телефону: 0 800 339 247.

Напомним, 18 сентября Кабмин уволил нескольких заместителей министра обороны. Среди них и Анна Маляр.

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