Котенко пояснив, куди тепер звертатися за інформацією про зниклих безвісти

Ексуповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко. Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot

Відтепер інформація про зниклих безвісти буде передана до держустанов відповідальних за пошук зниклих і повернення тіл загиблих героїв. Це пов'язано з відставкою Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це Олег Котенко повідомив у своїх соцмережах.

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Як відомо, нещодавно Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко написав заяву на звільнення, а вже вчора, 19 вересня, Кабмін проголосував за його відставку.

Відтак, щоб робота з пошуку зниклих безвісти не припинялася, всю зібрану за період виконання повноважень Котенка інформацію буде передано до держустанов, відповідальних за пошук зниклих та повернення тіл загиблих героїв.

"Дуже важливо, щоб відповідні структури одразу ж налагодили комунікацію з рідними, внутрішні пошукові процеси й перемовний процес із протилежною стороною", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою Олег Котенко заявив, що спільно з командою ГО "ГРУПА ПАТРІОТ" продовжує працювати в напряму зниклих безвісти та полонених на громадських засадах для підсилення продуктивності пошукової роботи.

Зазначимо, що родини зниклих осіб наразі можуть звернутися за допомогою на гарячу лінію ГО "ГРУПА ПАТРІОТ" за телефоном: 0 800 339 247.

Нагадаємо, 18 вересня Кабмін звільнив кількох заступників міністра оборони. Серед них і Ганна Маляр.