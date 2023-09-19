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"Шість полонених та нуль втрат": рота Олега Сенцова захопила окупантів

19 вересня 2023 11:52
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Валерія Пержун
редактор
"Шість полонених та нуль втрат": рота Олега Сенцова захопила окупантів
Полонений окупант. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Рота 47-ї бригади Олега Сенцова взяла у полон шістьох окупантів. Серед них були командир роти та командир взводу.

Про це свідчить відео, опубліковане 47-ю ОМБр.

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Бійці 47 окремої механізованої бригади показали, як під час штурму взяли в полон шістьох російських окупантів на Мелітопольському напрямку. 

З шести полонених — двоє офіцерів, командир роти та командир взводу. 

На записі чутно, як добросовісно українські захисники поводяться з полоненими.

"Не стій на колінах, не принижуйся. Спокійно по одному, без дурниць. Йдемо в одне місце. Будете там сидіти до вечора. А ввечері поїдете з нами", — за кадром каже командир роти Олег Сенцов окупанту.

З росіянами поділились запасами води та пообіцяли не завдавати шкоди. 

"Ми вас зв'яжемо, але ніхто над вами знущатись не буде, ніхто вас бити не буде", — запевнив Сенцов.

Своєю чергою окупанти повідомили, що служать у 52-му полку морської піхоти. Їх рота сформована із жителів Ставропольського краю РФ.

За словами одного з російських офіцерів, спершу група складалась із 19 людей. Однак поступово кількість окупантів зменшилась. 

"Один був трьохсотий важкий. Трохи далі там. Уже все. Вже 200. Вчора вранці причому наші накрили", — повідомив полонений.

Згодом вже у коментарі до відео командир роти Олег Сенцов розповів про операцію більше.   

"Це була вдала операція кілька тижнів тому. Ми зайняли позицію, а потім влаштували засідку. В підсумку шість полонених орків та нуль втрат з нашого боку. Дякую усім причетним бійцям", — зазначив він. 

Нагадаємо, проєкт "Хочу жить" назвав кількість окупантів, які здалися в полон.

Водночас стало відомо, скільки енергодарців перебувають у катівнях окупантів.

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