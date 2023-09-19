"Шість полонених та нуль втрат": рота Олега Сенцова захопила окупантів
Рота 47-ї бригади Олега Сенцова взяла у полон шістьох окупантів. Серед них були командир роти та командир взводу.
Про це свідчить відео, опубліковане 47-ю ОМБр.
Що відомо про полонених росіян
Бійці 47 окремої механізованої бригади показали, як під час штурму взяли в полон шістьох російських окупантів на Мелітопольському напрямку.
З шести полонених — двоє офіцерів, командир роти та командир взводу.
На записі чутно, як добросовісно українські захисники поводяться з полоненими.
"Не стій на колінах, не принижуйся. Спокійно по одному, без дурниць. Йдемо в одне місце. Будете там сидіти до вечора. А ввечері поїдете з нами", — за кадром каже командир роти Олег Сенцов окупанту.
З росіянами поділились запасами води та пообіцяли не завдавати шкоди.
"Ми вас зв'яжемо, але ніхто над вами знущатись не буде, ніхто вас бити не буде", — запевнив Сенцов.
Своєю чергою окупанти повідомили, що служать у 52-му полку морської піхоти. Їх рота сформована із жителів Ставропольського краю РФ.
За словами одного з російських офіцерів, спершу група складалась із 19 людей. Однак поступово кількість окупантів зменшилась.
"Один був трьохсотий важкий. Трохи далі там. Уже все. Вже 200. Вчора вранці причому наші накрили", — повідомив полонений.
Згодом вже у коментарі до відео командир роти Олег Сенцов розповів про операцію більше.
"Це була вдала операція кілька тижнів тому. Ми зайняли позицію, а потім влаштували засідку. В підсумку шість полонених орків та нуль втрат з нашого боку. Дякую усім причетним бійцям", — зазначив він.
Нагадаємо, проєкт "Хочу жить" назвав кількість окупантів, які здалися в полон.
Водночас стало відомо, скільки енергодарців перебувають у катівнях окупантів.