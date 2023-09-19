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"Шесть пленных и ноль потерь": рота Олега Сенцова захватила оккупантов

19 сентября 2023 11:52
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
"Шесть пленных и ноль потерь": рота Олега Сенцова захватила оккупантов
Пленный оккупант. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Рота 47-й бригады Олега Сенцова взяла в плен шестерых оккупантов. Среди них были командир роты и командир взвода.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное 47-й ОМБр.

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Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали, как во время штурма взяли в плен шестерых российских оккупантов на Мелитопольском направлении.

Из шести пленных — двое офицеров,  командир роты и командир взвода.

На записи слышно, как добросовестно украинские защитники обращаются с пленными.

"Не стой на коленях, не унижайся. Спокойно по одному, без глупостей. Идем в одно место. Будете там сидеть до вечера. А вечером поедете с нами", — за кадром говорит командир роты Олег Сенцов оккупанту.

С россиянами поделились запасами воды и пообещали не причинять вреда.

"Мы вас свяжем, но никто над вами издеватся не будет, никто вас бить не будет", — заверил Сенцов.

В свою очередь оккупанты сообщили, что служат в 52-м полку морской пехоты. Их рота сформирована из жителей Ставропольского края РФ.

По словам одного из российских офицеров, сначала группа состояла из 19 человек. Однако постепенно количество оккупантов уменьшилось.

"Один был трехсотый тяжелый. Чуть дальше там. Уже все. Уже 200. Вчера утром причем наши накрыли", —сообщил пленный.

Впоследствии уже в комментарии к видео командир роты Олег Сенцов рассказал об операции больше.

"Это была удачная операция несколько недель назад. Мы заняли позицию, а затем устроили засаду. В итоге шесть пленных орков и ноль потерь с нашей стороны. Спасибо всем причастным бойцам", — рассказал он.

Напомним, проект "Хочу жить" назвал количество сдавшихся в плен оккупантов.

В то же время стало известно, сколько энергодарцев находятся в пыточных оккупантов.

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