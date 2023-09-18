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Викрадення працівників ЗАЕС: скільки енергодарців перебувають у катівнях окупантів

18 вересня 2023 10:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Викрадення працівників ЗАЕС: скільки енергодарців перебувають у катівнях окупантів
Російський окупант біля ЗАЕС. Фото: gur.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти утримують у своїх катівнях близько сотні  енергодарців. Серед них 20 працівників Запорізької АЕС.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов

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Викрадення працівників ЗАЕС

Орлов розповів, що ще 23 червня цього року в тимчасово окупованому Енергодарі російські загарбники викрали інженера з охорони праці ЦТАВ Сергія Потинга, а 18 липня — начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу Сергія Спартесного. Обох чоловіків тримають у будівлі місцевого відділку окупаційної поліції.

"У будинках атомників окупанти неодноразово проводили обшуки. Також була інформація, що до Сергія Потинга окупанти застосовували жорсткі катування та фізичне насильство. Наразі немає жодної інформації про стан обох чоловіків. Невідомі ані причини їх викрадення, ані звинувачення, які їм висувають окупанти", — йдеться у повідомленні. 

Скільки енергодарців в катівнях окупантів

Згідно з даними міського голови Енергодара, станом на зараз у катівнях окупантів перебуває близько сотні енергодарців, з них — близько двох десятків працівників ЗАЕС.

"Ця цифра періодично змінюється, адже декого військові відпускають через 1-2 тижні, а декого тримають у полоні місяцями. Ув'язнені зазнають регулярних знущань та репресій, їх змушують підписати контракт з Росатомом чи взяти російський паспорт. Часто їхні близькі не мають жодного зв'язку з ними. Найбільш жорстких катувань зазнають люди, які відмовляються співпрацювати з ворогом", — розповідає Дмитро Орлов. 

Міська влада міста звертається до міжнародних організацій, ООН, МАГАТЕ та всієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення всіх енергодарців, яких утримують у полоні російські окупанти.

викрадення енергодарців

Нагадаємо, що експерти МАГАТЕ, які перебувають на захопленій Запорізькій АЕС, говорять про ворожу активність на станції. Так, за останній тиждень поблизу ЗАЕС вони нарахували щонайменше 20 вибухів. 

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