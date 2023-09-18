Похищение работников ЗАЭС: сколько энергодарцев находятся в пыточных оккупантов
Российские оккупанты удерживают в своих пыточных около сотни энергодарцев. Среди них 20 работников Запорожской АЭС.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Похищение работников ЗАЭС
Орлов рассказал, что еще 23 июня этого года во временно оккупированном Энергодаре российские захватчики похитили инженера по охране труда ЦТАО Сергея Потинга, а 18 июля — начальника смены турбинного отделения эксплуатационного подразделения Сергея Спартесного. Оба мужчины держатся в здании местного отделения оккупационной полиции.
"В домах атомщиков оккупанты неоднократно проводили обыски. Также была информация, что к Сергею Потингу оккупанты применяли жесткие пытки и физическое насилие. Пока нет никакой информации о состоянии обоих мужчин. Неизвестны ни причины их похищения, ни обвинения, которые им предъявляют оккупанты", — говорится в сообщении.
Сколько энергодарцев в пыточных оккупантов
Согласно данным городского головы Энергодара, по состоянию на данный момент в пыточных оккупантов находится около сотни энергодарцев, из них — около двух десятков работников ЗАЭС.
"Эта цифра периодически меняется, ведь кое-кого военные отпускают через 1-2 недели, а некоторых держат в плену месяцами. Заключенные подвергаются регулярным издевательствам и репрессиям, их заставляют подписать контракт с Росатомом или взять российский паспорт. Часто их близкие не имеют никакой связи с ними. Наиболее жесткие пытки подвергаются людям, которые отказываются сотрудничать с врагом", — рассказывает Дмитрий Орлов.
Городские власти города обращаются к международным организациям, ООН, МАГАТЭ и всему мировому сообществу с призывом приложить максимальные усилия и принять все возможные меры для освобождения всех энергодарцев, удерживаемых в плену российскими оккупантами.
Напомним, что эксперты МАГАТЭ, которые находятся на захваченной Запорожской АЭС, говорят о вражеской активности на станции. Так, за последнюю неделю вблизи ЗАЭС они насчитали не менее 20 взрывов.