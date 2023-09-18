Похищение работников ЗАЭС: сколько энергодарцев находятся в пыточных оккупантов

Российский оккупант возле ЗАЭС. Фото: gur.gov.ua

Российские оккупанты удерживают в своих пыточных около сотни энергодарцев. Среди них 20 работников Запорожской АЭС.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Похищение работников ЗАЭС

Орлов рассказал, что еще 23 июня этого года во временно оккупированном Энергодаре российские захватчики похитили инженера по охране труда ЦТАО Сергея Потинга, а 18 июля — начальника смены турбинного отделения эксплуатационного подразделения Сергея Спартесного. Оба мужчины держатся в здании местного отделения оккупационной полиции.

"В домах атомщиков оккупанты неоднократно проводили обыски. Также была информация, что к Сергею Потингу оккупанты применяли жесткие пытки и физическое насилие. Пока нет никакой информации о состоянии обоих мужчин. Неизвестны ни причины их похищения, ни обвинения, которые им предъявляют оккупанты", — говорится в сообщении.

Сколько энергодарцев в пыточных оккупантов

Согласно данным городского головы Энергодара, по состоянию на данный момент в пыточных оккупантов находится около сотни энергодарцев, из них — около двух десятков работников ЗАЭС.

"Эта цифра периодически меняется, ведь кое-кого военные отпускают через 1-2 недели, а некоторых держат в плену месяцами. Заключенные подвергаются регулярным издевательствам и репрессиям, их заставляют подписать контракт с Росатомом или взять российский паспорт. Часто их близкие не имеют никакой связи с ними. Наиболее жесткие пытки подвергаются людям, которые отказываются сотрудничать с врагом", — рассказывает Дмитрий Орлов.

Городские власти города обращаются к международным организациям, ООН, МАГАТЭ и всему мировому сообществу с призывом приложить максимальные усилия и принять все возможные меры для освобождения всех энергодарцев, удерживаемых в плену российскими оккупантами.

Напомним, что эксперты МАГАТЭ, которые находятся на захваченной Запорожской АЭС, говорят о вражеской активности на станции. Так, за последнюю неделю вблизи ЗАЭС они насчитали не менее 20 взрывов.