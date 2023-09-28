Украинские военные взяли в плен оккупантов в форме ВСУ, которые хотели осуществить диверсию

Российские оккупанты, которых взяли в плен. Фото: скриншот из видео

Украинские военные взяли в плен российских оккупантов, которые переоделись в форму ВСУ. Захватчики пытались осуществить диверсии на Запорожском направлении.

Видео со взятия в плен врага опубликовал руководитель ОП Андрей Ермак.

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"Так выглядит вражеская ДРГ, которая в форме ВСУ на Запорожском направлении пыталась осуществлять диверсии", — пишет Ермак.

По его словам, бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во взаимодействии с военной разведкой взяли их в плен.

Напомним, руководитель Офиса Президент Андрей Ермак показал, как украинские военные сбрасывают "подарки" для российских оккупантов. Он назвал это "камнями с неба".

Также мы писали, что украинские военные продолжают уничтожать технику россиян и их личный состав. Так, недавно артиллерийский дивизион 77 бригады ликвидировал состав БК окупантов на Бахмутском направлении.

Добавим, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали примерно 330 российских оккупантов. Вдобавок противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы, танки и БпЛА.