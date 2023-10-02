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У ПС назвали кількість знищених дронів, які атакували Україну цієї ночі

2 жовтня 2023 09:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ПС назвали кількість знищених дронів, які атакували Україну цієї ночі
Робота сил ППО уночі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч на 2 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Силам ППО вдалося ліквідувати чотири із семи дронів. 

Про це повідомили в Повітряних силах.

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У відомстві розповіли, що окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ в РФ).

"Усього було зафіксовано пуски семи ударних БпЛА. Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири "hahed-131/136", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, 1 жовтня  росіяни скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава у Херсонській області. Загинув один чоловік. 

Окрім того, 1 жовтня під російськими обстрілами опинився Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки ворога загинула людина. 

Також російські окупанти вкотре атакували Донецьку область. Внаслідок ворожого обстрілу під завалами будинку опинилася сім'я. 

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