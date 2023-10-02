У ПС назвали кількість знищених дронів, які атакували Україну цієї ночі

Робота сил ППО уночі. Фото: google

У ніч на 2 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Силам ППО вдалося ліквідувати чотири із семи дронів.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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У відомстві розповіли, що окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ в РФ).

"Усього було зафіксовано пуски семи ударних БпЛА. Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири "hahed-131/136", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 жовтня росіяни скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава у Херсонській області. Загинув один чоловік.

Окрім того, 1 жовтня під російськими обстрілами опинився Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки ворога загинула людина.

Також російські окупанти вкотре атакували Донецьку область. Внаслідок ворожого обстрілу під завалами будинку опинилася сім'я.