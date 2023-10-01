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Окупанти обстріляли Донецьку область: під завалами сімʼя

1 жовтня 2023 14:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Донецьку область: під завалами сімʼя
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: facebook.com/don.gunp
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вкотре атакували Донецьку область. Внаслідок ворожого обстрілу під завалами будинку опинилася сім'я.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

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Обстріл Донецької області

За минулу добу російські окупанти завдали 30 ударів по цивільному населенню.

Під вогнем перебували 19 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Курдюмівка, Очеретине, села Богоявленка, Дальнє, Дачне, Ласточкине, Маяк, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Петрівка, Сокіл, Торське.

Наслідки російського обстрілу Донецької області
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: facebook.com/don.gunp
Наслідки російського обстрілу Донецької області
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: facebook.com/don.gunp

Ворог бив з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган", "Град" та артилерії.

Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали 71 цивільний об’єкт:

  • 26 житлових будинків;
  • 36 автомобілів;
  • цехи;
  • дитячий садок;
  • школа;
  • ЛЕП.
Наслідки російського обстрілу Донецької області
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: facebook.com/don.gunp
Наслідки російського обстрілу Донецької області
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: facebook.com/don.gunp

"Авіабомбу "КАБ-500" росіяни скинули на Костянтинівку — поранили 13-річну дитину. Зруйновано багатоквартирний будинок, 17 приватних осель, АТП та автомобілі", — йдеться у повідомленні.

По Краматорську загарбники вдарили двома ракетами С-300. Окупанти пошкодили будівлі та автомобілі. 

"Внаслідок ворожих артилерійських обстрілів маємо поранених цивільних осіб у Ласточкиному та Новоукраїнці", — розповіли в поліції.

Наслідки російського обстрілу Донецької області
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: facebook.com/don.gunp

До того ж сьогодні після опівночі російська армія завдала ракетного удару по селу Кіндратівка. Внаслідок обстрілу під завалами будинку опинилася сім'я. Ворог поранив чотирьох людей, серед них — 17 річна дитина. Зруйновано 16 приватних будинків. 

Також два ракетних удари окупанти завдали по смт Олексієво-Дружківка. Внаслідок цього пошкоджено два багатоквартирних будинки та цех. 

Наслідки російського обстрілу Донецької області
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: facebook.com/don.gunp
Наслідки російського обстрілу Донецької області
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: facebook.com/don.gunp

"Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

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Допис поліції Донецької області. Фото: скриншот

Нагадаємо, цієї ночі ворог поцілив у промисловий обʼєкт в Умані Черкаської області. Внаслідок цього сталася пожежа, яку вогнеборці зуміли оперативно загасити.

Також ми писали, що противник уночі завдав два групових авіаційних удари 16 керованими авіаційними бомбами, крім цього були застосовані ударні дрони. Найбільше постраждали Херсонська та Миколаївська області. 

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