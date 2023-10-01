Вночі загарбники скинули на Херсонщину 10 авіабомб: в ОВА описали ситуацію

Обстріл Херсонської області. Фото: МВС України

Цієї ночі російські загарбники скинули на Херсонську область 10 авіабомб. Внаслідок цього постраждали люди, а також є зруйновані будівлі.

Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі "Єдиних новин".

Читайте також:

Росіяни застосували авіабомби

В ОВА повідомили, що цієї ночі в Станіславові під обстрілами постраждало четверо людей. Одна людина і досі перебуває під завалами.

Вранці 1 жовтня також обстріляли околиці Херсона. Внаслідок цього зникло світло, енергетики вже працюють на місці обстрілу.

Загалом, за останніх сім-вісім днів окупанти скинули на область 166 авіабомб. Толоконніков наголосив, що у Херсоні та області великі руйнування через те, що дуже збільшилась кількість авіаударів.

Він пояснив, що авіабомби, які скидають росіяни, залишають яму в людський зріст і діаметром 30-40 метрів. Якщо бомба влучає в будинок, то від нього практично нічого не залишається. А вибухова хвиля руйнує будинки в радіусі 20-30 метрів і пошкоджує житло в районі кілометра.

Раніше ми повідомляли, що увечері в четвер, 28 вересня, російська армія черговий раз обстріляла Херсон. Ворожа атака забрала життя трьох жінок.

Нагадаємо, за минулу добу російські терористи понад 100 разів обстріляли Запорізьку область. На щастя, минулося без постраждалих та жертв.