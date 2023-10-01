Ночью захватчики сбросили в Херсонскую область 10 авиабомб: в ОВА описали ситуацию

Обстрелы Херсонской области. Фото: МВД Украины

Этой ночью российские захватчики сбросили на Херсонскую область 10 авиабомб. В результате пострадали люди, а также разрушены здания.

Об этом рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире "Единых новостей".

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В ОВА сообщили, что этой ночью в Станиславове под обстрелами пострадали четыре человека. Один человек до сих пор находится под завалами.

Утром 1 октября также были обстреляны окрестности Херсона. В результате исчез свет, энергетики уже работают на месте обстрела.

В общей сложности, за последние семь-восемь дней оккупанты сбросили на область 166 авиабомб. Толоконников подчеркнул, что в Херсоне и области большие разрушения из-за того, что очень увеличилось количество авиаударов.

Он пояснил, что сбрасываемые россиянами авиабомбы оставляют яму в человеческий рост и диаметром 30-40 метров. Если бомба попадает в здание, то от него практически ничего не остается. А взрывная волна рушит дома в радиусе 20-30 метров и повреждает жилье в районе километра.

Ранее мы сообщали, что вечером в четверг, 28 сентября, российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Вражеская атака унесла жизни трех женщин.

Напомним, за минувшие сутки российские террористы более 100 раз обстреляли Запорожскую область. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.