Росіяни знову обстріляли Херсон: загинуло троє жінок

Наслідки ворожого обстрілу в Херсоні 28 вересня 2023 року. Фото: скриншот

Увечері в четвер, 28 вересня, російська армія черговий раз обстріляла Херсон. Ворожа атака забрала життя трьох жінок.

Про це повідомляють у Херсонській ОДА.

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Повідомляється, що під прицілом окупантів були житлові квартали Херсона. Внаслідок атаки троє жінок отримали поранення, несумісні з життям.

"Дуже шкода. Тут завжди сиділи бабусі, і діти, і їхня сім'я з трьома дітьми. І от, будь ласка, прилетіло. І молода жінка. Вони хліб роздавали весь час. І от, рознесло. Дітей шкода", — розповідає про одну з жінок місцева мешканка.

Нагадаємо, за минулу добу російські терористи понад 100 разів обстріляли Запорізьку область. На щастя, минулося без постраждалих та жертв.

Також ми писали, в п'ятницю вранці, 29 вересня, близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного обстрілу. Неспокійно було і в Миколаївській області.

Додамо, 28 вересня російські окупанти обстріляли Красногорівку й Костянтинівку Донецької області. Ворог вбив двох мирних людей та поранив ще шість.