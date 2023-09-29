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Росіяни знову обстріляли Херсон: загинуло троє жінок

29 вересня 2023 10:59
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Козюк Тетяна
редактор
Росіяни знову обстріляли Херсон: загинуло троє жінок
Наслідки ворожого обстрілу в Херсоні 28 вересня 2023 року. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері в четвер, 28 вересня, російська армія черговий раз обстріляла Херсон. Ворожа атака забрала життя трьох жінок. 

Про це повідомляють у Херсонській ОДА. 

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Повідомляється, що під прицілом окупантів були житлові квартали Херсона. Внаслідок атаки троє жінок отримали поранення, несумісні з життям. 

"Дуже шкода. Тут завжди сиділи бабусі, і діти, і їхня сім'я з трьома дітьми. І от, будь ласка, прилетіло. І молода жінка. Вони хліб роздавали весь час. І от, рознесло. Дітей шкода", — розповідає про одну з жінок місцева мешканка. 

Нагадаємо, за минулу добу російські терористи понад 100 разів обстріляли Запорізьку область. На щастя, минулося без постраждалих та жертв. 

Також ми писали, в п'ятницю вранці, 29 вересня, близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного обстрілу. Неспокійно було і в Миколаївській області.

Додамо, 28 вересня російські окупанти обстріляли  Красногорівку й Костянтинівку Донецької області. Ворог вбив двох мирних людей та поранив ще шість.

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