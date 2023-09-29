Россияне снова обстреляли Херсон: погибли три женщины

Последствия вражеских обстрелов в Херсоне 28 сентября 2023 года. Фото: скриншот

Вечером в четверг, 28 сентября, российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Вражеская атака унесла жизни трех женщин.

Об этом сообщают в Херсонской ОГА.

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Сообщается, что под прицелом оккупантов находились жилые кварталы Херсона. В результате атаки трое женщин получили ранения, несовместимые с жизнью.

"Очень жаль. Здесь всегда сидели бабушки, и дети, и их семья с тремя детьми. И вот, пожалуйста, прилетело. И молодая женщина. Они хлеб раздавали все время. И вот, разнесло. Детей жалко", — рассказывает об одной из женщин местная жительница.

Напомним, за минувшие сутки российские террористы более 100 раз обстреляли Запорожскую область. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

Также мы писали, в пятницу утром, 29 сентября, около 04:13 город Николаев подвергся ракетным обстрелам. Беспокойно было и в Николаевской области.

Добавим, 28 сентября российские оккупанты обстреляли Красногоровку и Константиновку Донецкой области. Враг убил двух мирных людей и ранил еще шесть.