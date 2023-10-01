Оккупанты обстреляли Донецкую область: под завалами семья

Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: facebook.com/don.gunp

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область. В результате вражеского обстрела под завалами дома оказалась семья.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Читайте также:

Обстрел Донецкой области

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 30 ударов по гражданскому населению.

Под огнем находились 19 населенных пунктов: города Авдеевка, Константиновка, Краматорск, Курахово, Торецк, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, Курдюмовка, Очеретино, села Богоявленка, Дальнее, Дачное, Ласточкино, Маяк, Новоселовка Первая, Новоукраинка, Петровка, Сокол, Торское.

Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: facebook.com/don.gunp

Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: facebook.com/don.gunp

Враг бил из авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Ураган", "Град" и артиллерии.

В результате обстрелов разрушений подвергся 71 гражданский объект:

26 жилых домов;

36 автомобилей;

цеха;

детский сад;

школа;

ЛЭП.

Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: facebook.com/don.gunp

Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: facebook.com/don.gunp

"Авиабомбу "КАБ-500" россияне сбросили на Константиновку — ранили 13-летнего ребенка. Разрушен многоквартирный дом, 17 частных домов, АТП и автомобили", — говорится в сообщении.

По Краматорску захватчики ударили двумя ракетами С-300. оккупанты повредили здания и автомобили.

"В результате вражеских артиллерийских обстрелов есть раненые гражданские лица в Ласточкино и Новоукраинке", — рассказали в полиции.

Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: facebook.com/don.gunp

К тому же сегодня после полуночи российская армия нанесла ракетный удар по селу Кондратьевка. В результате обстрела под завалами дома оказалась семья. Враг ранил четырех человек, среди них — 17-летний ребенок. Разрушены 16 частных домов.

Также два ракетных удара оккупанты нанесли по пгт Алексеево-Дружковка. В результате повреждены два многоквартирных дома и цех.

Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: facebook.com/don.gunp

Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: facebook.com/don.gunp

"Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Пост полиции Донецкой области. Фото: скриншот

Напомним, этой ночью враг попал в промышленный объект в Умани Черкасской области. В результате произошел пожар, который пожарные сумели оперативно потушить.

Также мы писали, что противник ночью нанес два групповых авиационных удара 16 управляемыми авиационными бомбами, кроме этого были применены ударные дроны. Больше всего пострадали Херсонская и Николаевская области.