Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Умани враг попал в промышленный объект, возник пожар, — МВД arrow

В Умани враг попал в промышленный объект, возник пожар, — МВД

1 октября 2023 09:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Умани враг попал в промышленный объект, возник пожар, — МВД
Пожарные тушат огонь в Умани. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Этой ночью враг попал в промышленный объект в Умани Черкасской области. В результате произошел пожар, который пожарные сумели оперативно потушить.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Читайте также:

Попадание в промышленный объект

"В результате попаданий возник пожар в складских помещениях. Спасатели укротили пламя на общей площади более трех тысяч квадратных метров", говорится в сообщении.

По предварительной информации, травмирован один человек. Ее доставили в лечебное учреждение.

пожар
Пожар в результате попадания. Фото: ГСЧС
пожар
Пожар в результате попадания. Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, что этой ночью российские захватчики сбросили на Херсонскую область 10 авиабомб. В результате пострадали люди, а также разрушены здания.

Напомним, что вечером в четверг, 28 сентября, российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Вражеская атака унесла жизни трех женщин.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз