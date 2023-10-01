В Умани враг попал в промышленный объект, возник пожар, — МВД

Пожарные тушат огонь в Умани. Фото: ГСЧС

Этой ночью враг попал в промышленный объект в Умани Черкасской области. В результате произошел пожар, который пожарные сумели оперативно потушить.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Читайте также:

Попадание в промышленный объект

"В результате попаданий возник пожар в складских помещениях. Спасатели укротили пламя на общей площади более трех тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, травмирован один человек. Ее доставили в лечебное учреждение.

Пожар в результате попадания. Фото: ГСЧС

Пожар в результате попадания. Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, что этой ночью российские захватчики сбросили на Херсонскую область 10 авиабомб. В результате пострадали люди, а также разрушены здания.

Напомним, что вечером в четверг, 28 сентября, российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Вражеская атака унесла жизни трех женщин.