Повітряна тривога нависла над областями: друга група "шахедів"

"Шахед" у небі. Фото: google.com

Атака РФ на Україну продовжується. З'явилася друга група ворожих БпЛА, тому повітряна тривога сьогодні вночі, 1 жовтня, знову шириться зі сходу на захід.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Читайте також:

Оновлено 02:30. За даними військових, є загроза ударних БпЛА для Харківської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської та Черкаської областей.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 02:33. Повітряна тривога охопила східну частину Україну.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:40. "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Загроза застосування авіаційного озброєння!" — повідомляють українські військові.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 02:43. За даними "Николаевского Ванька" зберігається для Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлюється...