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Повітряна тривога нависла над областями: друга група "шахедів"

1 жовтня 2023 02:28
оновлено: 02:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога нависла над областями: друга група "шахедів"
"Шахед" у небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Атака РФ на Україну продовжується. З'явилася друга група ворожих БпЛА, тому повітряна тривога сьогодні вночі, 1 жовтня, знову шириться зі сходу на захід.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 02:30. За даними військових, є загроза ударних БпЛА для Харківської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської та Черкаської областей. 

Загроза БпЛА
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 02:33. Повітряна тривога охопила східну частину Україну.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 1 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:40. "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Загроза застосування авіаційного озброєння!" — повідомляють українські військові.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 1 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua
Попередження про небезпеку від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 02:43. За даними "Николаевского Ванька" зберігається для Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Загроза БпЛА
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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