Повітряна тривога нависла над областями: друга група "шахедів"
Атака РФ на Україну продовжується. З'явилася друга група ворожих БпЛА, тому повітряна тривога сьогодні вночі, 1 жовтня, знову шириться зі сходу на захід.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 02:30. За даними військових, є загроза ударних БпЛА для Харківської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської та Черкаської областей.
Оновлено 02:33. Повітряна тривога охопила східну частину Україну.
Оновлено 02:40. "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Загроза застосування авіаційного озброєння!" — повідомляють українські військові.
Оновлено 02:43. За даними "Николаевского Ванька" зберігається для Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей.
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