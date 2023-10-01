Воздушная тревога нависла над областями: вторая группа "шахедов"

"Шахед" в небе. Фото: google.com

Атака РФ на Украину продолжается. Появилась вторая группа враждебных БПЛА, поэтому воздушная тревога сегодня ночью, 1 октября, снова распространяется с востока на запад.

Об этом сообщают Воздушные силы .

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