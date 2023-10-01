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Воздушная тревога нависла над областями: вторая группа "шахедов"

1 октября 2023 02:28
обновлено: 02:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога нависла над областями: вторая группа "шахедов"
"Шахед" в небе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Атака РФ на Украину продолжается. Появилась вторая группа враждебных БПЛА, поэтому воздушная тревога сегодня ночью, 1 октября, снова распространяется с востока на запад.

Об этом сообщают Воздушные силы .

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Обновлено 02:30. По данным военных, есть угроза ударных БПЛА для Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областей.

Угроза БпЛА
Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 02:33. Воздушная тревога охватила восточную часть Украины.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 1 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:40. "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Угроза применения авиационного вооружения!" — сообщают украинские военные.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 1 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua
Предупреждение об опасности от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 02:43. По данным "Николаевского Ванька", хранится для Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Угроза БпЛА
Источник: t.me/vanek_nikolaev

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