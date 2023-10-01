Воздушная тревога нависла над областями: вторая группа "шахедов"
Атака РФ на Украину продолжается. Появилась вторая группа враждебных БПЛА, поэтому воздушная тревога сегодня ночью, 1 октября, снова распространяется с востока на запад.
Об этом сообщают Воздушные силы .
Обновлено 02:30. По данным военных, есть угроза ударных БПЛА для Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областей.
Обновлено 02:33. Воздушная тревога охватила восточную часть Украины.
Обновлено 02:40. "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Угроза применения авиационного вооружения!" — сообщают украинские военные.
Обновлено 02:43. По данным "Николаевского Ванька", хранится для Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей.
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