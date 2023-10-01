В Умані ворог поцілив у промисловий обʼєкт, виникла пожежа, — МВС

Пожежники гасять вогонь в Умані. Фото: ДСНС

Цієї ночі ворог поцілив у промисловий обʼєкт в Умані Черкаської області. Внаслідок цього сталася пожежа, яку вогнеборці зуміли оперативно загасити.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

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Влучання у промисловий об'єкт

"У результаті влучань виникла пожежа у складських приміщеннях. Рятувальники приборкували полумʼя на загальній площі більше ніж три тисячі квадратних метрів", — говориться у повідомленні.

За попередньою інформацією, травмована одна особа. Її доставили до лікувального закладу.

Пожежа внаслідок влучання. Фото: ДСНС

Пожежа внаслідок влучання. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що цієї ночі російські загарбники скинули на Херсонську область 10 авіабомб. Внаслідок цього постраждали люди, а також є зруйновані будівлі.

Нагадуємо, що увечері в четвер, 28 вересня, російська армія черговий раз обстріляла Херсон. Ворожа атака забрала життя трьох жінок.