Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Умані ворог поцілив у промисловий обʼєкт, виникла пожежа, — МВС arrow

В Умані ворог поцілив у промисловий обʼєкт, виникла пожежа, — МВС

1 жовтня 2023 09:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Умані ворог поцілив у промисловий обʼєкт, виникла пожежа, — МВС
Пожежники гасять вогонь в Умані. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Цієї ночі ворог поцілив у промисловий обʼєкт в Умані Черкаської області. Внаслідок цього сталася пожежа, яку вогнеборці зуміли оперативно загасити.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ

Читайте також:

Влучання у промисловий об'єкт

"У результаті влучань виникла пожежа у складських приміщеннях. Рятувальники приборкували полумʼя на загальній площі більше ніж три тисячі квадратних метрів", — говориться у повідомленні.

За попередньою інформацією, травмована одна особа. Її доставили до лікувального закладу.

пожежа
Пожежа внаслідок влучання. Фото: ДСНС
пожежа
Пожежа внаслідок влучання. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що цієї ночі російські загарбники скинули на Херсонську область 10 авіабомб. Внаслідок цього постраждали люди, а також є зруйновані будівлі.

Нагадуємо, що увечері в четвер, 28 вересня, російська армія черговий раз обстріляла Херсон. Ворожа атака забрала життя трьох жінок.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз