В Умані ворог поцілив у промисловий обʼєкт, виникла пожежа, — МВС
Цієї ночі ворог поцілив у промисловий обʼєкт в Умані Черкаської області. Внаслідок цього сталася пожежа, яку вогнеборці зуміли оперативно загасити.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
Влучання у промисловий об'єкт
"У результаті влучань виникла пожежа у складських приміщеннях. Рятувальники приборкували полумʼя на загальній площі більше ніж три тисячі квадратних метрів", — говориться у повідомленні.
За попередньою інформацією, травмована одна особа. Її доставили до лікувального закладу.
Раніше ми повідомляли, що цієї ночі російські загарбники скинули на Херсонську область 10 авіабомб. Внаслідок цього постраждали люди, а також є зруйновані будівлі.
Нагадуємо, що увечері в четвер, 28 вересня, російська армія черговий раз обстріляла Херсон. Ворожа атака забрала життя трьох жінок.