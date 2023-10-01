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Минулої ночі ворог обстріляв Херсонщину та Миколаївщину: які наслідки

1 жовтня 2023 11:34
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Минулої ночі ворог обстріляв Херсонщину та Миколаївщину: які наслідки
Запуск ракети. Фото: REUTERS
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Противник уночі завдав два групових авіаційних удари 16 керованими авіаційними бомбами, крім цього були застосовані ударні дрони. Найбільше постраждали Херсонська та Миколаївська області. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Ситуація на Миколаївському напрямку

Через влучання у населеному пункті Снігурівської громади Миколаївської області пошкоджено складські будівлі приватного підприємства, виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована. 

Ситуація на Херсонському напрямку

Противник наніс два групових авіаційних удари із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб по населених пунктах Миколаївка, Ольгівка, Берислав, Високе. Жертв серед місцевого населення немає. 

"Також окупанти продовжують тероризувати населення Бериславського району, скидаючи з дронів осколкові боєприпаси. Минулої доби в такий спосіб двічи атаковано житловий сектор, 1 цивільну особу поранено та пошкоджено два автомобілі", — йдеться у повідомленні. 

Військові також повідомляють, що цієї ночі ворог знову здійснив дронову атаку із застосуванням БпЛА типу Shahed-131/136. 15 ударних дронів було знищено в зоні відповідальності ОК "Південь" силами протиповітряної оборони. 

"Протягом доби ворог здійснив близько 90 артилерійських обстрілів з використанням понад 560 снарядів, у тому числі 10 обстрілів населених пунктів Херсонщини (Херсон, Антонівка, Велетенське, Нововоронцовка, Садове, Станіслав) та Очаківської громади Миколаївської області", — йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України. 

Варто зазначити, що внаслідок обстрілів поранено дві людини, пошкоджено чотири приватні будинки, будівлю гімназії, дві крамниці, два заклади харчування, будівлю аптеки, приватний автомобіль.

Нагадаємо, наразі у Чорному морі Росія тримає на бойовому чергуванні 11 кораблів. Ситуація залишається стабільно напруженою. 

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