Минувшей ночью враг обстрелял Херсонщину и Николаевщину: какие последствия

Запуск ракеты. Фото: REUTERS

Противник ночью нанес два групповых авиационных удара 16 управляемыми авиационными бомбами, кроме этого были применены ударные дроны. Больше всего пострадали Херсонская и Николаевская области.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Ситуация на Николаевском направлении

Из-за попадания в населенном пункте Снигиревской громады Николаевской области повреждены складские здания частного предприятия, возник пожар, который был оперативно ликвидирован.

Ситуация на Херсонском направлении

Противник нанес два групповых авиационных удара с применением 16 управляемых авиационных бомб по населенным пунктам Николаевка, Ольговка, Берислав, Высокое. Жертв среди местного населения нет.

"Также оккупанты продолжают терроризировать население Бериславского района, сбрасывая с дронов осколочные боеприпасы. За прошедшие сутки таким образом дважды атакован жилищный сектор, 1 гражданское лицо ранено и повреждено два автомобиля", — говорится в сообщении.

Военные также сообщают, что этой ночью враг снова совершил атаку с применением БпЛА типа Shahed-131/136. 15 ударных дронов были уничтожены в зоне ответственности ОК "Юг" силами противовоздушной обороны.

"В течение суток враг совершил около 90 артиллерийских обстрелов с использованием более 560 снарядов, в том числе 10 обстрелов населенных пунктов Херсонщины (Херсон, Антоновка, Велетенское, Нововоронцовка, Садовое, Станислав) и Очаковской громады Николаевской области", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что в результате обстрелов ранены два человека, повреждены четыре частных дома, здание гимназии, два магазина, два заведения питания, здание аптеки, частный автомобиль.

Напомним, в настоящее время в Черном море Россия держит на боевом дежурстве 11 кораблей. Ситуация остается стабильно напряженной.