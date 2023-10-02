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В ВС назвали количество уничтоженных дронов, атаковавших Украину этой ночью

2 октября 2023 09:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ВС назвали количество уничтоженных дронов, атаковавших Украину этой ночью
Работа сил ПВО ночью. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 2 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed". Силам ПВО удалось ликвидировать четыре из семи дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В ведомстве рассказали, что оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск в РФ).

"Всего были зафиксированы пуски семи ударных БпЛА. Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены четыре Shahed-131/136", — говорится в сообщении.

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Напомним, 1 октября россияне сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава в Херсонской области. Погиб один человек.

Кроме того, 1 октября под российскими обстрелами оказался Волчанск Харьковской области. В результате атаки врага погиб человек.

Также российские оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область. В результате вражеского обстрела под завалами дома оказалась семья.

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