В ВС назвали количество уничтоженных дронов, атаковавших Украину этой ночью

Работа сил ПВО ночью. Фото: google

В ночь на 2 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed". Силам ПВО удалось ликвидировать четыре из семи дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В ведомстве рассказали, что оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск в РФ).

"Всего были зафиксированы пуски семи ударных БпЛА. Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены четыре Shahed-131/136", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября россияне сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава в Херсонской области. Погиб один человек.

Кроме того, 1 октября под российскими обстрелами оказался Волчанск Харьковской области. В результате атаки врага погиб человек.

Также российские оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область. В результате вражеского обстрела под завалами дома оказалась семья.