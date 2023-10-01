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Армія РФ скинула на житловий квартал Берислава дві авіабомби, є загиблий

1 жовтня 2023 19:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Армія РФ скинула на житловий квартал Берислава дві авіабомби, є загиблий
Наслідки обстрілу Берислава 1 жовтня. Фото: t.me/khersonskaODA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Армія РФ продовжує тероризувати Херсонську область. Так, у неділю, 1 жовтня, близько 16:50 росіяни скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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У повідомленні зазначається, що внаслідок удару було зруйновано гаражі, вибухова хвиля винесла вікна у будинках медичного закладу та житлових будинків. Також було пошкоджено важливий об'єкт інфраструктури.

Також повідомляється, що ворожий вогонь обрушився на Тягинку. Там чоловік, який народився 1980 року, отримав смертельні травми, перебуваючи у дворі житлового будинку.

Крім того, окупанти напали на Веселе. До медустанови було доставлено 63-річну жінку з травмами кінцівок та контузією.

Наслідки обстрілу Берислава 1 жовтня
Наслідки обстрілу Берислава 1 жовтня. Фото:
t.me/khersonskaODA
Наслідки обстрілу Берислава 1 жовтня
Наслідки обстрілу Берислава 1 жовтня. Фото:
t.me/khersonskaODA

Нагадаємо, що в ніч проти 1 жовтня російські загарбники скинули на Херсонську область 10 авіабомб. Внаслідок цього постраждали люди, а також зруйновані будівлі.

Також ми повідомляли, що 28 вересня російська армія вкотре обстріляла Херсон. Ворожа атака забрала життя трьох жінок.

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