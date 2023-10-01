Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Армия РФ скинула на жилой квартал Берислава две авиабомбы, есть погибший arrow

Армия РФ скинула на жилой квартал Берислава две авиабомбы, есть погибший

1 октября 2023 19:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Армия РФ скинула на жилой квартал Берислава две авиабомбы, есть погибший
Последствия обстрела Берислава 1 октября. Фото: t.me/khersonskaODA
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Армия РФ продолжает терроризировать Херсонскую область. Так, в воскресенье, 1 октября, около 16:50 россияне скинули две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Читайте также:

Террор Херсонской области

В сообщении указывается, что в результате удара были разрушены гаражи, взрывная волна вынесла окна в зданиях медицинского учреждения и жилых домов. Также был поврежден важный объект инфраструктуры.

Также сообщается, что вражеский огонь обрушился на Тягинку. Там мужчина, родившийся в 1980 году, получил смертельные травмы, находясь во дворе жилого дома.

Кроме того, оккупанты напали на Веселое. В медучреждение была доставлена 63-летняя женщина с травмами конечностей и контузией.

Последствия обстрела Берислава 1 октября
Последствия обстрела Берислава 1 октября. Фото: 
t.me/khersonskaODA
Последствия обстрела Берислава 1 октября
Последствия обстрела Берислава 1 октября. Фото: 
t.me/khersonskaODA

Напомним, что в ночь на 1 октября российские захватчики сбросили на Херсонскую область 10 авиабомб. В результате пострадали люди, а также разрушены здания.

Также мы сообщали, что 28 сентября российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Вражеская атака унесла жизни трех женщин.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз