Армия РФ скинула на жилой квартал Берислава две авиабомбы, есть погибший

Последствия обстрела Берислава 1 октября. Фото: t.me/khersonskaODA

Армия РФ продолжает терроризировать Херсонскую область. Так, в воскресенье, 1 октября, около 16:50 россияне скинули две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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В сообщении указывается, что в результате удара были разрушены гаражи, взрывная волна вынесла окна в зданиях медицинского учреждения и жилых домов. Также был поврежден важный объект инфраструктуры.

Также сообщается, что вражеский огонь обрушился на Тягинку. Там мужчина, родившийся в 1980 году, получил смертельные травмы, находясь во дворе жилого дома.

Кроме того, оккупанты напали на Веселое. В медучреждение была доставлена 63-летняя женщина с травмами конечностей и контузией.

Последствия обстрела Берислава 1 октября. Фото:

t.me/khersonskaODA

Последствия обстрела Берислава 1 октября. Фото:

t.me/khersonskaODA

Напомним, что в ночь на 1 октября российские захватчики сбросили на Херсонскую область 10 авиабомб. В результате пострадали люди, а также разрушены здания.

Также мы сообщали, что 28 сентября российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Вражеская атака унесла жизни трех женщин.