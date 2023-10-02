Окупанти атакували Дніпропетровщину ударними дронами: що відомо

Окупанти готують дрони до обстрілів. Фото: росЗМІ

У ніч проти 2 жовтня російські окупанти атакували Дніпропетровську область ударними дронами. Силам ППО вдалося ліквідувати три ворожі цілі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Обстріл Дніпропетровщини уночі 2 жовтня

За словами Лисака, вночі ворог атакував Дніпропетровщину ударними дронами. Підрозділи ПвК "Схід" збили над областю три ворожі безпілотники.

"Оборонці неба, дякую за цілодобову варту", — наголосив начальник ОВА.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, 1 жовтня росіяни скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава у Херсонській області. Загинув один чоловік.

Окрім того, 1 жовтня під російськими обстрілами опинився Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки ворога загинула людина.

Також російські окупанти вкотре атакували Донецьку область. Внаслідок ворожого обстрілу під завалами будинку опинилася сім'я.