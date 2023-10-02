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Окупанти атакували Дніпропетровщину ударними дронами: що відомо

2 жовтня 2023 08:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти атакували Дніпропетровщину ударними дронами: що відомо
Окупанти готують дрони до обстрілів. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 2 жовтня російські окупанти атакували Дніпропетровську область ударними дронами. Силам ППО вдалося ліквідувати три ворожі цілі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

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Обстріл Дніпропетровщини уночі 2 жовтня

За словами Лисака, вночі ворог атакував Дніпропетровщину ударними дронами. Підрозділи ПвК "Схід" збили над областю три ворожі безпілотники.

"Оборонці неба, дякую за цілодобову варту", — наголосив начальник ОВА. 

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

обстріл Дніпропетровщини уночі 2 жовтня

Нагадаємо, 1 жовтня  росіяни скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава у Херсонській області. Загинув один чоловік. 

Окрім того, 1 жовтня під російськими обстрілами опинився Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки ворога загинула людина. 

Також російські окупанти вкотре атакували Донецьку область. Внаслідок ворожого обстрілу під завалами будинку опинилася сім'я. 

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