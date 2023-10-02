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Декорації до фільму жахів: Андрющенко показав, який має вигляд центр Маріуполя

2 жовтня 2023 05:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Декорації до фільму жахів: Андрющенко показав, який має вигляд центр Маріуполя
Чоловік їде велосипедом на тлі знищених росіянами будинків. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, на що перетворилися будинки в центрі тимчасово окупованого міста від постійних російських обстрілів. За його словами, споруди стали "декорацією до фільму жахів".

Відповідне відео Петро Андрющенко опублікував у Telegram.

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Так, від колишнього Маріуполя практично нічого не залишилося. Окупанти вбили не лише всю красу, а й історичне надбання міста ще раз довівши, що "русскій мір" несе лише біль та страждання.

"Всі історичні красиві в архітектурі будинки в Центрі перетворено на декорації до фільму жаху. З тією різницею, що це не декорації, а реальність", — зазначив Андрющенко під відео.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують посилювати оборону навколо тимчасово окупованого Маріуполя. Вони завезли у місто бетоновози.

Також ми писали, що окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення Росії з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони вже почали будівництво залізничного мосту біля с. Гранітне через річку Кальміус.

Однак Маріуполь не здається, адже нещодавно, 29 вересня, у місті по проспекту Будівельників невідомі увімкнули гімн України. Окупантам не вдалося піймати ініціаторів цієї акції.

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