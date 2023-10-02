Декорації до фільму жахів: Андрющенко показав, який має вигляд центр Маріуполя
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, на що перетворилися будинки в центрі тимчасово окупованого міста від постійних російських обстрілів. За його словами, споруди стали "декорацією до фільму жахів".
Відповідне відео Петро Андрющенко опублікував у Telegram.
Який вигляд має Маріуполь сьогодні
Так, від колишнього Маріуполя практично нічого не залишилося. Окупанти вбили не лише всю красу, а й історичне надбання міста ще раз довівши, що "русскій мір" несе лише біль та страждання.
"Всі історичні красиві в архітектурі будинки в Центрі перетворено на декорації до фільму жаху. З тією різницею, що це не декорації, а реальність", — зазначив Андрющенко під відео.
Нагадаємо, що російські загарбники продовжують посилювати оборону навколо тимчасово окупованого Маріуполя. Вони завезли у місто бетоновози.
Також ми писали, що окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення Росії з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони вже почали будівництво залізничного мосту біля с. Гранітне через річку Кальміус.
Однак Маріуполь не здається, адже нещодавно, 29 вересня, у місті по проспекту Будівельників невідомі увімкнули гімн України. Окупантам не вдалося піймати ініціаторів цієї акції.