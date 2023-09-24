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На одній з вулиць окупованого Маріуполя лунав гімн України

24 вересня 2023 15:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На одній з вулиць окупованого Маріуполя лунав гімн України
Окупований росіянами Маріуполь. Фото: Euronews.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Вночі 23 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі по проспекту Будівельників невідомі увімкнули гімн України. Окупантам не вдалося піймати ініціаторів цієї акції.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, за 15 хвилин після того, як місцеві увімкнули гімн України, за доносом своїх поплічників приїхали окупанти. Проте вони вже нікого на тому місці не застали.

"Місто чекає. Місто бореться", — додає Андрющенко.

Нагадаємо, окупанти продовжують засмічувати будівлі, які ще залишились цілими у Маріуполі, та перероблять їх під себе. Вони викинули усі меблі з дитячого садка та готуються заселити туди громадян РФ.

Додамо, через відсутність житла, заселення міста росіянам та поділ житла між ними у Маріуполі люди вийшли на протести. Вони скаржаться на бездіяльність окупаційної влади.

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