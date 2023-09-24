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На одной из улиц оккупированного Мариуполя раздавался гимн Украины

24 сентября 2023 15:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На одной из улиц оккупированного Мариуполя раздавался гимн Украины
Оккупирован россиянами Мариуполь. Фото: Euronews.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ночью 23 сентября во временно оккупированном Мариуполе по проспекту Строителей неизвестные включили гимн Украины. Оккупантам не удалось поймать инициаторов этой акции.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, через 15 минут после того, как местные включили гимн Украины, за доносом своих пособников приехали оккупанты. Однако они уже никого на том месте не застали.

"Город ждет. Город борется", — добавляет Андрющенко.

Напомним, оккупанты продолжают засорять здания, еще оставшиеся целыми в Мариуполе, и переделывают их под себя. Они выбросили всю мебель из детского сада и готовятся заселить туда граждан РФ.

Добавим, что из-за отсутствия жилья, заселения города россиянам и разделения жилья между ними в Мариуполе люди вышли на протесты. Они жалуются на бездействие оккупационных властей.

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