Цинізм зашкалює: окупанти в Маріуполі будують житло під іпотеку для росіян
У Маріупольській міській раді розвіяли черговий фейк РФ про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни нібито будують нове житло для місцевих мешканців. Річ у тім, що окупанти зносять зруйновані ними будинки та віддають місце для забудови під іпотеку мігрантам та громадянам Росії.
Про це повідомляють у Маріупольській міськраді.
РФ хоче заселити Маріуполь росіянами та мігрантами
Відтак, маріупольців лишають приватної власності. Їм не відбудовують житло та тим паче не видають інше.
"Я мешканка Маріуполя. Все що сказано про житло у Маріуполі — правда. Що на місці наших будинків будують іпотеку — правда! Перш ніж писати, що це фейк, треба приїхати сюди та переконатися самим. Десятки тисяч людей навіть на чергу на житло не ставлять, бо у нас померли чи загинули рідні під час бойових дій, і ми не можемо почати спадщину", — обурюється мешканка Маріуполя.
Окупанти хочуть заселити Маріуполь росіянами та мігрантами. Для цього вони використовують будівництво житла під іпотеку.
"Ті кілька будинків, що звели, стоять напівпорожні, а тисячі людей з дітьми блукають по квартирах, багато хто не може приїхати до свого міста, бо жити нема де. А ви надивилися красивих роликів, і вважаєте, що у нас все гаразд. Приїжджайте до нас до Маріуполя, будемо раді показати вам як ми живемо", — додає жінка.
Нагадаємо, окупанти продовжують засмічувати будівлі, які ще залишились цілими у Маріуполі, та перероблять їх під себе. Відтак, вони викинули усі меблі з дитячого садка та готуються заселити туди громадян РФ.
Додамо, через відсутність житла, заселення міста росіянам та поділ житла між ними у Маріуполі люди вийшли на протести. Вони скаржаться на бездіяльність окупаційної влади.