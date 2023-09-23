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Цинізм зашкалює: окупанти в Маріуполі будують житло під іпотеку для росіян

23 вересня 2023 16:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Цинізм зашкалює: окупанти в Маріуполі будують житло під іпотеку для росіян
Новий будинок, який будують росіяни в Маріуполі. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Маріупольській міській раді розвіяли черговий фейк РФ про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни нібито будують нове житло для місцевих мешканців. Річ у тім, що окупанти зносять зруйновані ними будинки та віддають місце для забудови під іпотеку мігрантам та громадянам Росії. 

Про це повідомляють у Маріупольській міськраді

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Відтак, маріупольців лишають приватної власності. Їм не відбудовують житло та тим паче не видають інше. 

"Я мешканка Маріуполя. Все що сказано про житло у Маріуполі — правда. Що на місці наших будинків будують іпотеку — правда! Перш ніж писати, що це фейк, треба приїхати сюди та переконатися самим. Десятки тисяч людей навіть на чергу на житло не ставлять, бо у нас померли чи загинули рідні під час бойових дій, і ми не можемо почати спадщину", — обурюється мешканка Маріуполя. 

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Фото: скриншот

Окупанти хочуть заселити Маріуполь росіянами та мігрантами. Для цього вони використовують будівництво житла під іпотеку.

"Ті кілька будинків, що звели, стоять напівпорожні, а тисячі людей з дітьми блукають по квартирах, багато хто не може приїхати до свого міста, бо жити нема де. А ви надивилися красивих роликів, і вважаєте, що у нас все гаразд. Приїжджайте до нас до Маріуполя, будемо раді показати вам як ми живемо", — додає жінка. 

Росіяни в Маріуполі
Фото: скриншот
Росіяни в Маріуполі
Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти продовжують засмічувати будівлі, які ще залишились цілими у Маріуполі, та перероблять їх під себе. Відтак, вони викинули усі меблі з дитячого садка та готуються заселити туди громадян РФ.

Додамо, через відсутність житла, заселення міста росіянам та поділ житла між ними у Маріуполі люди вийшли на протести. Вони скаржаться на бездіяльність окупаційної влади.

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