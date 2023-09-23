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Цинизм зашкаливает: оккупанты в Мариуполе строят жилье под ипотеку для россиян

23 сентября 2023 16:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Цинизм зашкаливает: оккупанты в Мариуполе строят жилье под ипотеку для россиян
Новое здание, которое строят россияне в Мариуполе. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Мариупольском городском совете развеяли очередной фейк РФ о том, что во временно оккупированном Мариуполе россияне якобы строят новое жилье для местных жителей. Дело в том, что оккупанты сносят разрушенные ими дома и отдают место для застройки под ипотеку мигрантам и гражданам России.

Об этом сообщают в Мариупольском горсовете.

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Следовательно, мариупольцев оставляют беез частной собственности. Им не отстраивают жилье и тем более не выдают другое.

"Я жительница Мариуполя. Все что сказано о жилье в Мариуполе — правда. Что на месте наших домов строят ипотеку - правда! Прежде чем писать, что это фейк, нужно приехать сюда и убедиться самим. Десятки тысяч людей даже на очередь на жилье не ставят, потому что у нас умерли или погибли родные во время боевых действий, и мы не можем начать наследство", — возмущается жительница Мариуполя.

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Фото: скриншот

Оккупанты хотят заселить Мариуполь россиянами и мигрантами. Для этого они используют строительство жилья под ипотеку.

"Те несколько домов, которые возвели, стоят полупустые, а тысячи людей с детьми бродят по квартирам, многие не могут приехать в свой город, потому что жить негде. А вы насмотрелись красивых роликов, и считаете, что у нас все хорошо. Приезжайте к нам в Мариуполь, будем рады показать вам, как мы живем", — добавляет женщина.

Россияне в Мариуполе
Фото: скриншот
Россияне в Мариуполе
Фото: скриншот

Напомним, оккупанты продолжают засорять здания, еще оставшиеся целыми в Мариуполе, и переделают их под себя. Следовательно, они выбросили всю мебель из детского сада и готовятся заселить туда граждан РФ.

Добавим, из-за отсутствия жилья, заселения города россиянам и разделения жилья между ними в Мариуполе люди вышли на протесты. Они жалуются на бездействие оккупационных властей.

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