Цинизм зашкаливает: оккупанты в Мариуполе строят жилье под ипотеку для россиян

Новое здание, которое строят россияне в Мариуполе. Фото иллюстративное: google

В Мариупольском городском совете развеяли очередной фейк РФ о том, что во временно оккупированном Мариуполе россияне якобы строят новое жилье для местных жителей. Дело в том, что оккупанты сносят разрушенные ими дома и отдают место для застройки под ипотеку мигрантам и гражданам России.

Об этом сообщают в Мариупольском горсовете.

Читайте также:

РФ хочет заселить Мариуполь россиянами и мигрантами

Следовательно, мариупольцев оставляют беез частной собственности. Им не отстраивают жилье и тем более не выдают другое.

"Я жительница Мариуполя. Все что сказано о жилье в Мариуполе — правда. Что на месте наших домов строят ипотеку - правда! Прежде чем писать, что это фейк, нужно приехать сюда и убедиться самим. Десятки тысяч людей даже на очередь на жилье не ставят, потому что у нас умерли или погибли родные во время боевых действий, и мы не можем начать наследство", — возмущается жительница Мариуполя.

Фото: скриншот

Оккупанты хотят заселить Мариуполь россиянами и мигрантами. Для этого они используют строительство жилья под ипотеку.

"Те несколько домов, которые возвели, стоят полупустые, а тысячи людей с детьми бродят по квартирам, многие не могут приехать в свой город, потому что жить негде. А вы насмотрелись красивых роликов, и считаете, что у нас все хорошо. Приезжайте к нам в Мариуполь, будем рады показать вам, как мы живем", — добавляет женщина.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Напомним, оккупанты продолжают засорять здания, еще оставшиеся целыми в Мариуполе, и переделают их под себя. Следовательно, они выбросили всю мебель из детского сада и готовятся заселить туда граждан РФ.

Добавим, из-за отсутствия жилья, заселения города россиянам и разделения жилья между ними в Мариуполе люди вышли на протесты. Они жалуются на бездействие оккупационных властей.