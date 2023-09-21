В окупованому Маріуполі люди вийшли на протест: чого вимагають

Люди в окупованому Маріуполі. Фото: t.me/mariupolnow

У тимчасово окупованому Маріуполі місцеві жителі вийшли на протест проти заселення міста росіянами та поділу житла між ними. Вони скаржаться на бездіяльність окупаційної влади.

Про це повідомляє телеграм-канал "Донбас — Оперативний".

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Що кажуть маріупольці

"(Мешканці. — Ред.) вимагають повернути квартири, відбудувати зруйновані будинки, а проросійські коментатори знущаються, розповідаючи про іпотеки і необхідність бути вдячними за "звільнення"", — йдеться у повідомленні.

Реакція росіян

Своєю чергою росіяни та проросійські мешканці України в коментарях пишуть, що маріупольці мають бути вдячними Росії за такий "порятунок". Вони кажуть, що РФ проводить "спеціальну операцію", через яку втрачає багато ресурсів, тому жителям окупованого міста треба ще "трохи почекати".

Дехто говорить про те, що взяв іпотеку та спокійно "платить", порівняно з жителями, які вийшли на протест.

Яка ситуація з житлом у Маріуполі

У Маріуполі люди, чиї будинки демонтували росіяни, живуть просто неба. Обіцяного житла від росіян люди так і не дочекалися.

Також у місті було видано перший іпотечний кредит. Повідомлення про це з'явилося на сайті уряду РФ.

Нагадаємо, ворог у тимчасово окупованому Маріуполі не збирається надавати житло тим, хто його втратив. Натомість нове житло просто виставляють на продаж.