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В оккупированном Мариуполе люди вышли на протест: чего требуют

21 сентября 2023 17:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В оккупированном Мариуполе люди вышли на протест: чего требуют
Люди в оккупированном Мариуполе. Фото: t.me/mariupolnow
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во временно оккупированном Мариуполе местные жители вышли на протест против заселения города россиянами и раздела жилья между ними. Они жалуются на бездействие оккупационных властей.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Донбасс - Оперативный".

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Что говорят мариупольцы

"(Жители. — Ред.) требуют вернуть квартиры, отстроить разрушенные дома, а пророссийские комментаторы издеваются, рассказывая об ипотеках и необходимости быть благодарными за "освобождение"", — говорится в сообщении.

Реакция россиян

В свою очередь россияне и пророссийские жители Украины в комментариях пишут, что мариупольцы должны быть благодарны России за такое "спасение". Они говорят, что РФ проводит "специальную операцию", из-за которой теряет много ресурсов, поэтому жителям оккупированного города надо еще "немного подождать".

Некоторые говорят о том, что взял ипотеку и спокойно "платят", по сравнению с жителями, которые вышли на протест.

Какая ситуация с жильем в Мариуполе

В Мариуполе люди, чьи дома демонтировали россияне, живут под открытым небом. Обещанного жилья от россиян люди так и не дождались.

Также в городе был выдан первый ипотечный кредит. Уведомление об этом появилось на сайте правительства РФ.

Напомним, враг во временно оккупированном Мариуполе не собирается предоставлять жилье потерявшим его. Вместо этого новое жилье просто выставляют на продажу.

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